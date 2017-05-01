مؤلم..أستاذ يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الفصل أمام أنظار تلامذته بمدينة مراكش ﻿

لفظ أستاذ أنفاسه الأخيرة عشية يومه الاثنين، داخل الفصل بمؤسسة تعليمية خاصة بمدينة مراكش أثناء انهمانكه في تدريس إحدى المواد لتلاميذه.

"شوف تيفي"

لفظ أستاذ أنفاسه الأخيرة عشية يومه الاثنين، داخل الفصل بمؤسسة تعليمية خاصة بمدينة مراكش أثناء انهمانكه في تدريس إحدى المواد لتلاميذه.

وحسب مصدر موثوق لـ "شوف تيفي" فإن الأستاذ المتوفي، سقط مغشيا عليه فجأة ودن سابق إنذار أمام أعين تلاميذه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في وشهد وصف بالمؤلم.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، حلت بالمؤسسة التعليمية الخاصة، وقامت بنقل جثمان الأستاذ إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي، بينما قامت المصالح الأمنية، بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة.