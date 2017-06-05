عاجل وبالصور:هذا ما قاله ناصر الزفزافي لوالدته دقائق قبل موعد الإفطار داخل محكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" ،أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،سمح اليوم الإثنين،لوالدي ناصر الزفزافي برؤيته داخل المحكمة.
و قالت مصادرنا،إن الزفزافي طمأن والدته عن حالته الصحية و أكد لها أنه سيظل يدافع عن حقوق ساكنة الريف المشروعة.
و أضافت مصادرنا،إن والدة الزفزافي التي حلت بالدارالبيضاء رفقة زوجها قادمان من الرباط بعد زيارة قاما بها لمنزل الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران،(قامت) بإدخال مجموعة من الأغراض لابنها.
و لا يزال الزفزافي،في هذه اللحذات أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها رفقة ثلاثة من رفاقه.
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