بالصور.. فايسبوكيون من فاس يُوقعون على بادرة إنسانية رائعة في العشر الأوائل من رمضان ﻿

أقدم عدد من النشطاء الفايسبوكيين بمدينة فاس يوم أمس الأحد على تنظيم إفطار جماعي لفائدة الأمهات المتخلى عنهم داخل أكواخهن المتلاشية بالمدينة العتيقة للعاصمة العلمية فاس.

شوف تيفي:

أقدم عدد من النشطاء الفايسبوكيين بمدينة فاس يوم أمس الأحد على تنظيم إفطار جماعي لفائدة الأمهات المتخلى عنهم داخل أكواخهن المتلاشية بالمدينة العتيقة للعاصمة العلمية فاس.

وذكرت مصادر "شوف تيفي" من مدينة فاس أن عددا من الشباب ومنخرطي الجمعيات المجتمع المدني الناشطين بالفايسبوك, قاموا بتنظيم هذا الحفل الخيري , حيث عمل المتطوعون على إعداد مجموعة من موائد الإفطار قصد تمكين الأمهات المتخلى عنهن من الفرحة والإفطار في جو عائلي مفعم بالسرور.



حري بالذكر أن هاته البادرة الخيرية تعد الثانية من نوعها التي نظمها نشطاء الفايسبوك الفاسيون بمناسبة شهر رمضان.