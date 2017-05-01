خطير.. انتحار مهندس شاب بمدينة الجديدة ﻿

أودعت السلطات الصحية لدى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، ظهر اليوم الاثنين، جثة شاب قضى نحبه بالانتحار شنقا، في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي.

شوف تيفي:ي.آيت الحسن

أودعت السلطات الصحية لدى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، ظهر اليوم الاثنين، جثة شاب قضى نحبه بالانتحار شنقا، في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي.

وحسب المعطيات الأولية التي استقتها "شوف تيفي"، فإن الضحية كان يتابع قيد حياته دراسته في معهد عال للهندسة بمدينة مكناس، وكان حل، أمس الأحد، في تاسع يوم من شهر الصيام، ضيفا على أسرة جده، التي تقطن بحي درب غلف بالجديدة.

وقد تناول مع جده وجبة الإفطار الرمضاني. وبعد ذلك، ولج إلى إحدى غرف المنزل، وانصب اهتمامه على ناظمة إلكترونية كانت بحوزته. وفي ساعة متأخرة من الليل، طلبه أحد أفراد الأسرة لتناول وجبة العشاء، لكنه اعتذر، واكتفى بكأس ماء، روى به عطشه.

وفي حدود العاشرة من صباح اليوم الاثنين، صدمت الأسرة من هول مشهد قريبها جثة عالقة داخل الغرفة التي قضى بمفرده المبيت تحت سقفها.. وكان مشدودا من العنق إلى حبل مدلى من النافذة.

هذا، وانتقلت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الأولى بالجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات، والتحريات الميدانية، وفتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد سبب الوفاة، في انتظار وصول والدي الضحية، اللذين يقيمان في مدينة الداخلة.