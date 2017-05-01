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الملك محمد السادس يعزي أسرة الكاتب الإسباني الراحل خوان غويتيصولو

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 18:42 الملك محمد السادس يعزي أسرة الكاتب الإسباني الراحل خوان غويتيصولو | بوليتيك
الملك محمد السادس يعزي أسرة الكاتب الإسباني الراحل خوان غويتيصولو
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة الكاتب والإعلامي الراحل خوان غويتيصولو.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة الكاتب والإعلامي الراحل خوان غويتيصولو.

وأعرب الملك في هذه البرقية عن بالغ تأثره بنبأ وفاة الكاتب الإسباني الذي وافته المنية أمس الأحد بمدينة مراكش.

وأعرب الملك في هذه البرقية لكافة أهل وذوي الفقيد وأصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، في فقدان أحد أصدقاء المغرب الكبار، مبرزا أن الراحل "أغنى ككاتب متألق، الرصيد الأدبي العالمي بإنتاجاته الفكرية الوازنة، وبصم المشهد الثقافي الاسباني والعربي بأعماله المتميزة، حيث نهل من التراث الأصيل للمغرب، بلده الثاني، مسهما في التعريف بغنى وتنوع الثقافة المغربية، وفي توثيق عرى التواصل والصداقة بين الشعبين المغربي والاسباني". 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس مدينة مراكش الراحل خوان غوتيصولو

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