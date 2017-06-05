 بالصور.. بعد قرار عدد من الدول العربية مقاطعة قطر .. إيران تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية ﻿
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بالصور.. بعد قرار عدد من الدول العربية مقاطعة قطر .. إيران تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية | دولي

بالصور.. بعد قرار عدد من الدول العربية مقاطعة قطر .. إيران تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

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بالصور.. بعد قرار عدد من الدول العربية مقاطعة قطر .. إيران تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 18:33 بالصور.. بعد قرار عدد من الدول العربية مقاطعة قطر .. إيران تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية | دولي
بالصور.. بعد قرار عدد من الدول العربية مقاطعة قطر .. إيران تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية
بعد قرار السلطات السعودية منع الطائرات القطرية من استخدام أجوائها أو النزول بمطاراتها، اضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى استخدام المجال الجوى الإيرانى كحل بديل، لأنه يعد المنفذ الوحيد أمامها

"شوف تيفي"

بعد قرار السلطات السعودية منع الطائرات القطرية من استخدام أجوائها أو النزول بمطاراتها، اضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى استخدام المجال الجوى الإيرانى كحل بديل، لأنه يعد المنفذ الوحيد أمامها للوصول إلى وجهتها بعيدا عن أجواء الدول الخليجية التي قررت مقاطعتها وخاصة السعودية والإمارات.

وحسب مصادر إعلامية فإن مجموعة من الصور، أظهر ت الاستخدام الكثيف للطائرات القطرية للمجال الجوى الإيرانى، وخاصة منطقة غرب إيران، الموجودة مع حدود الدول العربية التي قاطعت قطر، ومنعت هبوط وعبور الناقلات الجوية القطرية فوق أراضيها.

وأكدت المصادر ذاتها أن المجال الجوي الإيراني، يعتبر المجال الوحيد أمام قطر، مشيرة إلى أن إيران، تعتبر الدولة الوحيدة المستفيدة من عبور مئات الطائرات القطرية من أجوائها نظرا لحصولها على عائدات تصل قيمتها لأكثر من 10 ملايين دولار.

وعلاقة بالموضوع، فقد أعلن مصدر رسمي في الحكومة الإيرانية حسب قناة الجزيرة القطرية، عن استعداد إيران لفتح موانئها أمام قطر حتى تستطيع إجراء مبادلاتها التجارية.

‫شوف تيفي

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