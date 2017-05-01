عاجل..قاضي التحقيق يستنطق ''ناصر الزفزافي'' وتنقيل معتقلين جدد من الحسيمة نحو الدار البيضاء ﻿

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الإثنين، ''ناصر الزفزافي'' وثلاثة من رفاقه، على قاضي التحقيق بإحدى الغرف بنفس المحكمة، 'لإستنطاقهم والإستماع لدفوعات وتدخلات

شوف تيفي



أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الإثنين، "ناصر الزفزافي" وثلاثة من رفاقه، على قاضي التحقيق بإحدى الغرف بنفس المحكمة، 'لإستنطاقهم والإستماع لدفوعات وتدخلات محاميهم".



وجاءت إحالة قائد حراك الريف وثلاثة من رفاقه، على قاضي التحقيق "للإستنطاق الإبتدائي"، بعد الإستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، بخصوص التهم الموجهة إليه.



هذا، وكشفت صفحات فايسبوكية محسوبة على نشطاء الإحتجاجات، أن مجموعة جديدة من المعتقلين تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة بمحكمة الإستئناف على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، من بينهم الناشطة "سيليا الزياني" التي قيل بأنها أعتقلت يوم أمس الأحد.