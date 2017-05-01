سابقة...عقوبات إدارية ضد رئيس دائرة أمنية بالبيضاء بسبب تلقيه ''رشوة'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، إصدار الإدارة العامة للأمن الوطني، لعقوبات إدارية ضد رئيس الدائرة الأمنية المكانسة بالدار البيضاء بسبب قضية تتعلق برشوة بلغت 500 درهم قيل بأن كاتبه الخاص حصل عليها من أحد

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كشفت مصادر مطلعة، إصدار الإدارة العامة للأمن الوطني، لعقوبات إدارية ضد رئيس الدائرة الأمنية المكانسة بالدار البيضاء بسبب قضية تتعلق برشوة بلغت 500 درهم قيل بأن كاتبه الخاص حصل عليها من أحد المرتفقين للدائرة الأمنية.



وحسب ذات المصدر، فإن مواطنا تقدم بملف للدائرة الأمنية المذكورة قصد الحصول على وثائق إدارية، لكن "كاتب" رئيس الدائرة طالبه بمبلغ 500 درهم لقضاء غرضه، وهي الحادثة التي وصلت إلى علم العميد الممتاز ورئيس الدائرة دون أن يتخذ أي إجراء قانوني في حق المعني بالأمر.



وأضافت المصادر ذاتها أن المواطن الضحية، بعد تأكده بأن رئيس دائرة المكانسة تغاضى عن كاتبه، فتوجه إلى المسؤولين للإبلاغ عن الأمر، وهو ما أسفر عن عقوبات إدارية إستعجالية، في انتظار القرار النهائي بخصوص القضية التي مازالت مديرية عبد اللطيف الحموشي لم تنهي من التحقيق فيها بعد إستنادا لذات المصدر.