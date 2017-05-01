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مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة يكشف في أول تصريح عن حالة المصابين و عدد قتلى الحادثة المميتة

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 17:57 مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة يكشف في أول تصريح عن حالة المصابين و عدد قتلى الحادثة المميتة | بووز
مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة يكشف في أول تصريح عن حالة المصابين و عدد قتلى الحادثة المميتة
مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة يكشف في أول تصريح عن حالة المصابين و عدد قتلى الحادثة المميتة

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مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة يكشف في أول تصريح عن حالة المصابين و عدد قتلى الحادثة المميتة

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