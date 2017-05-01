السعودية تغلق مكتب قناة الجزيرة بعد قطع العلاقات مع قطر ﻿

أغلقت السعودية اليوم الاثنين مكتب قناة الجزيرة لديها بعد أن قطعت المملكة ودول خليجية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

شوف تيفي:

أغلقت السعودية اليوم الاثنين مكتب قناة الجزيرة لديها بعد أن قطعت المملكة ودول خليجية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية "أغلقت وزارة الثقافة والإعلام مكتب قناة الجزيرة في المملكة العربية السعودية وسحبت الترخيص الممنوح لها".

إلى ذلك، أوضح أحد عملاء شركة الاتصالات الاماراتية أن مشاهدة برامج شبكة "بي ان سبورتس" القطرية الرياضية باتت متعذرة عبر الكوابل في الامارات العربية المتحدة.

وقال ممثل الشركة الاماراتية "نتلقى عددا كبيرا من الاتصالات في هذا الشأن"، من دون أن يوضح السبب.

وقطعت كل من السعودية والامارات والبحرين واليمن ومصر الاثنين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر على خلفية اتهامها ب"دعم الارهاب".

وعلقت شركة "مصر للطيران" إضافة الى ست شركات طيران خليجية أخرى رحلاتها الى الدوحة.