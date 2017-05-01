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من جديد..جريمة قتل بشعة تهز طنجة وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 17:27 من جديد..جريمة قتل بشعة تهز طنجة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
من جديد..جريمة قتل بشعة تهز طنجة وهذه هي التفاصيل
اهتزت ساكنة مدينة طنجة ظهر اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أربعيني عندما وجه له غريمه طعنات غادرة أرداه قتيلا على الفور.

شوف تيفي: ف.ع

اهتزت ساكنة مدينة طنجة ظهر اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أربعيني عندما وجه له غريمه طعنات غادرة أرداه قتيلا على الفور.

وذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي"،أن تفاصيل هذه الجريمة البشعة التي وقعت بحي "الفندق" الشعبي بالمدينة، بدأت بعدما دخل الضحية في شجار مع جاره حول بعض المشاكل بين الأسرتين قبل أن يتطور لعراك استغل خلاله الجاني سلاحا أبيض، أصاب به الضحية على مستوى العنق بطعنات عجلت بوفاته.

وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة حلت بمسرح الجريمة قصد مباشرة البحث وتحديد ملابسات الحادث ، في حين تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، فيما لازال البحث جاريا عن الجاني والذي فر إلى وجهة مجهولة.

‫شوف تيفي

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حي الفندق طنجة الإثنين شهر رمضان شجار شوف تيفي قتيلا

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