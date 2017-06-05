بالصور.. إزالة أقدم ''نافورة'' بالدار البيضاء ﻿

بعد أقل من شهر على افتتاح النافورة الجديدة بالبيضاء، تفاجأ البيضاويون بانطلاق الأشغال الخاصة بإزالة نافورة ''الحمام'' القديمة'' المتواجدة على مستوى ساحة محمد الخامس، والتي تعتبر من بين أهم وأبرز

"شوف تيفي"

بعد أقل من شهر على افتتاح النافورة الجديدة بالبيضاء، تفاجأ البيضاويون بانطلاق الأشغال الخاصة بإزالة نافورة "الحمام" القديمة" المتواجدة على مستوى ساحة محمد الخامس، والتي تعتبر من بين أهم وأبرز المآثر التاريخية التي تميزت بها العاصمة الاقتصادية.

وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني، قد طالبت سابقا، مجلس المدينة بالحفاظ على "النافورة القديمة"، وإعداة تهيئتها بدل إزالتها، موضحين أن قرار الإزالة يعتبر طمسا ومسحا لذاكرة البيضاويين.

تجدر الإشارة إلى أن نافورة "الحمام" تم تشييدها سنة 1968، حيث تميزت بشكلها الهندسي الرائع، الذي أبهر المغاربة والبيضاويين، ما جعلها محطة أنظار جميع زوار العاصمة الاقتصادية من داخل وخارج أرض الوطن.