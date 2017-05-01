رسميا..بن كيران يستقبل عائلة ''ناصر الزفزافي'' بمنزله بالرباط و هذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، إستقبل ظهر اليوم الإثنين والدي المعتقل ''ناصر الزفزافي'' بمنزله بمدينة الرباط، بوساطة من المحامي والأمين العام للحزب

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، إستقبل ظهر اليوم الإثنين والدي المعتقل "ناصر الزفزافي" بمنزله بمدينة الرباط، بوساطة من المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي محمد زيان.



وحسب مصدر حضر اللقاء، فأب وأم "ناصر الزفزافي" وصلا إلى مدينة الرباط قادمين من مدينة الحسيمة، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، حيث ثم نقلهما مباشرة نحو مكتب المحامي محمد زيان، الذي ربط الإتصال بعبد الإله بن كيران الذي كان يتواجد "بضريح محمد الخامس" ظهر اليوم.



وأوضح ذات المصدر، أن بن كيران لم يتردد في قبول لقاء عائلة "ناصر الزفزافي" بل رحب بالفكرة، نظرا للعلاقة التي تربطه بأب "ناصر الزفزافي" و عائلة 6 من المعتقلين حاليا، تعود لسنة 1996 من خلال لقاء جمعهم لإفتتاح مؤسسة عبد الكريم الخطابي بمدينة الحسيمة، إستنادا لذات المصدر.



هذا، ومباشرة بعد لقاء بن كيران وعائلة "ناصر الزفزافي" إتفق الطرفان على عقد لقاء موسع في منزل عبد الإله بن كيران، الذي ربط إتصالا هاتفيا بأحد أصدقائه بمدينة الدار البيضاء للقيام باللازم، وفق تعبير ذات المصادر.