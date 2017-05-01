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بعد قرارها قطع العلاقات مع قطر:هذه حقيقة منع السلطات السعودية القطريين من آداء مناسك الحج

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 17:00 بعد قرارها قطع العلاقات مع قطر:هذه حقيقة منع السلطات السعودية القطريين من آداء مناسك الحج | دولي
بعد قرارها قطع العلاقات مع قطر:هذه حقيقة منع السلطات السعودية القطريين من آداء مناسك الحج
أكدت سلطات المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين أنها تلتزم بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، رغم قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

شوف تيفي:

أكدت سلطات المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين أنها تلتزم بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، رغم قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وذكر بيان لوكالة الأنباء السعودية، أنه تطبيقا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، فإن السلطات السعودية منعت مواطنيها من السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، كما تمنع، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية -يضيف البيان- دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى السعودية وأكد البيان أن سلطات المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.

وكان عدد من المتتبعين يتخوفون من أن يطال قرار قطع عدد من دول الخليج علاقتها الدبلوماسية، بعملية آداء المواطنين القطريين لمناسك الحج و العمرة إلا أن قرار الرياض كان حكيما .

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السلطات السعودية شوف تيفي وكالة الأنباء السعودية الحج قطر

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