عاجل وبالصور: حصيلة صادمة في حادثة سير خنيفرة وهذا هو جديد عدد القتلى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حصيلة ضحايا حادثة سير خنيفرة ارتفعت إلى 19 قتيلا وأصيب حوالي 39 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في هذه الحادثة ، التي وقعت صباح اليوم الاثنين، بالطريق الرابطة بين فاس ومراكش عبر مدينة

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن حصيلة ضحايا حادثة سير خنيفرة ارتفعت إلى 19 قتيلا وأصيب حوالي 39 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في هذه الحادثة ، التي وقعت صباح اليوم الاثنين، بالطريق الرابطة بين فاس ومراكش عبر مدينة خنيفرة.

الحادثة، التي وقعت على الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى الجماعة الترابية آيت اسحاق (اقليم خنيفرة) ، نجمت عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة مكناس في اتجاه مدينة مراكش ، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا منهم رضيع، وإصابة 39 آخرين بجروح ، منهم 20 شخصا إصاباتهم بليغة .

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدنية قامت بنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لخنيفرة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثامين الضحايا بمستودع الأموات بنفس المستشفى.