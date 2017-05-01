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خطير..ترمضينة خايبة: مغاربة سلخو رجال شرطة في ألمانيا بسبب وجبة الإفطار

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 16:23 خطير..ترمضينة خايبة: مغاربة سلخو رجال شرطة في ألمانيا بسبب وجبة الإفطار | حوادث و حقوق
خطير..ترمضينة خايبة: مغاربة سلخو رجال شرطة في ألمانيا بسبب وجبة الإفطار
هاجم مهاجرون بطريقة غير شرعية بألمانيا ينحدرون من المغرب وتونس رجال أمن داخل مأوى للاجئين في مدينة دريسدن الألمانية، أمس الأحد، خلال منعهم من إعداد وجبة الإفطار داخل غرفهم، خوفا من وقوع الحريق، ما

"شوف تيفي"

هاجم مهاجرون بطريقة غير شرعية بألمانيا ينحدرون من المغرب وتونس رجال أمن داخل مأوى للاجئين في مدينة دريسدن الألمانية، أمس الأحد، خلال منعهم من إعداد وجبة الإفطار داخل غرفهم، خوفا من وقوع الحريق، ما استدعى تدخل عدد كبير من رجال الشرطة.

وأوضح موقع "dw" الألماني يومه الاثنين، أن الشرطة الألمانية، ذكرت أن مهاجرين في مقر إقامة لاجئين بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا هاجموا أفراد الأمن بالمقر، ما تسبب في استدعاء قوات كبيرة من الشرطة مساء أمس الأحد، وبحسب بيانات مقر الشرطة المختصة بالمنطقة، قام المغاربة والتونسييون بتشغيل أجهزة طهي لأجل الإفطار خلال شهر رمضان داخل غرفهم رغم منعهم وتسبب ذلك في إنذار حريق، وعندما طالب موظفو الأمن بإيقاف استخدام أجهزة الطهي داخل الغرف، تمت مهاجمتهم من جانب المهاجرين بشدة بتهمة "انتهاك شهر رمضان"، وقاموا بقذفهم بأشياء مثل عبوات زجاجية وطفايات حريق، وأُصيب ستة أشخاص من موظفي الأمن بجروح طفيفة .

وأكد الموقع الألماني أن الواقعة الخطيرة، شارك فيها سبعة رجال منحدرين من المغرب واثنين منحدرين من تونس. وتم احتجاز المشتبه به الرئيسي البالغ من العمر 43 عاما، بينما تم نقل باقي المهاجرين إلى مراكز إقامة أخرى.

وذكر المصدر الألماني كذلك أن هذه الواقعة هي الثانية التي يتورط فيها مغاربة خلال شهر رمضان، حيث شهدت مدينة دوسلدورف بداية شهر رمضان معركة خطيرة بين مغاربة ومهاجرين آخرين بسبب سوء تفاهم حول طقوس رمضان.

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المغرب شوف تيفي الشرطة الألمانية الحريق رمضان أجهزة الطهي موظفي الأمن

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