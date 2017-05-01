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بعد مؤتمر الاتحاد الاشتراكي.. الصراع يتحول لإنتخابات أعضاء المكتب السياسي لحزب ''الوردة''

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 16:10 بعد مؤتمر الاتحاد الاشتراكي.. الصراع يتحول لإنتخابات أعضاء المكتب السياسي لحزب الوردة | بوليتيك
بعد مؤتمر الاتحاد الاشتراكي.. الصراع يتحول لإنتخابات أعضاء المكتب السياسي لحزب ''الوردة''
كشف مصدر حزبي ''لشوف تيفي'' عن حالة إحتقان و ''حرب'' غير معلنة بين صقور حزب الإتحاد الإشتراكي الموالين لإدريس لشكر من جهة، والمعارضون بزعامة كل من حسناء أبو زيد وعبد الوهاب بلفقيه، تسبق إنتخاب أعضاء

شوف تيفي

كشف مصدر حزبي "لشوف تيفي" عن حالة إحتقان و "حرب" غير معلنة بين صقور حزب الإتحاد الإشتراكي الموالين لإدريس لشكر من جهة، والمعارضون بزعامة كل من حسناء أبو زيد وعبد الوهاب بلفقيه، تسبق إنتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب يوم 10 يونيو الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن أصوات أعضاء اللجنة الإدارية، بات مطلب العديد من صقور الحزب، الذين يرغبون التواجد في مركز القرار الحزبي وهو المكتب السياسي، الذي يتيح الحصول على إمتيازات لتمثيل الحزب سواء في المناسبات والمحافل أو في المناصب التي قد تعود للحزب مستقبلا في الحكومة.

وإنطلقت حملة البحث عن أصوات أعضاء اللجنة الإدارية وفق ذات المصدر، منذ إعادة إنتخاب "إدريس لشكر" ككاتب أول للحزب، حيث ستحاول 27 شخصية بحزب "الوردة" الحصول على أكبر عدد من أصوات اللجنة لضمان مكانهم داخل المكتب السياسي، مع تحديد كوطة للمرأة داخل المكتب السياسي، تبلغ 9 من مجموع الأعضاء 27 المشكلين للمكتب.

وأضاف ذات المصدر، أن الإتصالات الهاتفية، والإجتماعات السرية، إزدادت حدتها للحصول على صوت أكبر عدد من أعضاء اللجنة الإدارية، بهدف التواجد إلى جانب إدريس لشكر الذي سيقود الحزب في السنوات المقبلة.

‫شوف تيفي

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اللجنة الإدارية حزب الوردة الإنتخاب شوف تيفي

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