عاجل ورسميا.. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها بقطر ﻿

أعلنت السفارة الأمريكية في الدوحة عاصمة قطر، يومه الإثنين، على حسابها الإلكتروني الرسمي، أنها تتابع وتعمل مع الحكومة القطرية لضمان سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في قطر، داعية جميع رعاياها بأخذ

"شوف تيفي"

أعلنت السفارة الأمريكية في الدوحة عاصمة قطر، يومه الإثنين، على حسابها الإلكتروني الرسمي، أنها تتابع وتعمل مع الحكومة القطرية لضمان سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في قطر، داعية جميع رعاياها بأخذ الحيطة والحذر.

وجاء هذا التحذير الأمريكي، عقب التطورات الأخيرة في العلاقات بين قطر ومجموعة من الدول العربية وبالتحديد السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا، والتي أعلنت رسميا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، عقب اتهامها بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة.