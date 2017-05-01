بالفيديو : بنحمو لـشوف تيفي '' أزمة الخليج قد تتحول إلى أزمة عربية و إيران أكبر المستفيدين'' ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
أكد ''محمد بنحمو'' رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية , أن قطع العلاقات بين دول الخليج و دولة قطر من شأنه أن يحمل المنطقة نحو مستنقع أزمة خطيرة ,قد تتحول إلى أزمة عربية مستقبلا .
و أشار ''محمد بنحمو'' خلال اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' , أن خطوة قطع العلاقات التي أقرتها كل من دول المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين و الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية جاءت على خلفية عدد من المشاكل التي لم تحل خلال الفترات الأخيرة , بالإضافة إلى جو انعدام الثقة بين هذه الدولة و دول قطر , غذته الظرفية الدقيقة جدا التي تمر منها المنطقة , و هو ما ينذر بحمل المنطقة نحو جو من التهديد و الغموض الذي قد يشوب مستقبل مجلس تعاون دول الخليج .
و أشار المحلل الإستراتيجي أن لإيران دور محوري في هذا التوثر , و التي تسعى إلى استغلال هذا الضعف, حيث عمدت الدول إلى قطع علاقاتها البرية و البحرية و الجوية بشكل غير مسبوق مع قطر , و بناء على هاته المؤشرات و المعطيات فإن المنطقة تسير نحو أزمة خطيرة في حال لم يتم احتواؤها من خلال الشروع في إطلاق مساعي لتجاوزها , مع ضرورة تلطيف الأجواء و توضيح الأدوار و الانخراط الجدي و الكلي و الفعلي لجميع دول المنطقة لضمان أمنها و استقرارها على المستوى البعيد من أجل الحفاظ على مصالحها و يجهض كل الأجندات الإقليمية و الدولية التي تهدد المنطقة .
و أضاف ''بنحمو'' أن التوثر الذي تشهده المنطقة خطير و غير مسبوق بعد تناسل عدد من التسريبات و التصريحات و المواقف , فهي فجرت بشكل واضح التضارب في المواقف و المصالح بين قطر و دول مجلس التعاون التي اتخذت قرار قطع العلاقات باستثناء الكويت التي اتخدت موقف محايد في ظل غياب موقف رسمي و هو ما يؤكد أنها ستلعب دور راعي الحوار و رأب الصدع من أجل تجاوز هذه الأزمة التي تدعو للقلق , وذلك لما فيه مصلحة لإيران و التي تسعى إلى استغلال هذا الاختلاف و التنافر إزاء هذا الوضع .
و نبه ''بنحمو'' إلى ضرورة اتخاذ مواقف رصينة و حكيمة بها الكثير من التعقل من أجل تطويق هذه الأزمة و السعي إلى تجاوزها لما لها من تأثير سلبي و خطير على المنطقة و شعوب المنطقة .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.