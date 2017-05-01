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بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 15:49 بالفيديو : بنحمو لـشوف تيفي أزمة الخليج قد تتحول إلى أزمة عربية و إيران أكبر المستفيدين | بوليتيك
بالفيديو : بنحمو لـشوف تيفي '' أزمة الخليج قد تتحول إلى أزمة عربية و إيران أكبر المستفيدين''
أكد ''محمد بنحمو'' رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية , أن قطع العلاقات بين دول الخليج و دولة قطر من شأنه أن يحمل المنطقة نحو مستنقع أزمة خطيرة ,قد تتحول إلى أزمة عربية مستقبلا .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أكد ''محمد بنحمو'' رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية , أن قطع العلاقات بين دول الخليج و دولة قطر من شأنه أن يحمل المنطقة نحو مستنقع أزمة خطيرة ,قد تتحول إلى أزمة عربية مستقبلا .

و أشار ''محمد بنحمو'' خلال اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' , أن خطوة قطع العلاقات التي أقرتها كل من دول المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين و الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية جاءت على خلفية عدد من المشاكل التي لم تحل خلال الفترات الأخيرة , بالإضافة إلى جو انعدام الثقة بين هذه الدولة و دول قطر , غذته الظرفية الدقيقة جدا التي تمر منها المنطقة , و هو ما ينذر بحمل المنطقة نحو جو من التهديد و الغموض الذي قد يشوب مستقبل مجلس تعاون دول الخليج .

و أشار المحلل الإستراتيجي أن لإيران دور محوري في هذا التوثر , و التي تسعى إلى استغلال هذا الضعف, حيث عمدت الدول إلى قطع علاقاتها البرية و البحرية و الجوية بشكل غير مسبوق مع قطر , و بناء على هاته المؤشرات و المعطيات فإن المنطقة تسير نحو أزمة خطيرة في حال لم يتم احتواؤها من خلال الشروع في إطلاق مساعي لتجاوزها , مع ضرورة تلطيف الأجواء و توضيح الأدوار و الانخراط الجدي و الكلي و الفعلي لجميع دول المنطقة لضمان أمنها و استقرارها على المستوى البعيد من أجل الحفاظ على مصالحها و يجهض كل الأجندات الإقليمية و الدولية التي تهدد المنطقة .

و أضاف ''بنحمو'' أن التوثر الذي تشهده المنطقة خطير و غير مسبوق بعد تناسل عدد من التسريبات و التصريحات و المواقف , فهي فجرت بشكل واضح التضارب في المواقف و المصالح بين قطر و دول مجلس التعاون التي اتخذت قرار قطع العلاقات باستثناء الكويت التي اتخدت موقف محايد في ظل غياب موقف رسمي و هو ما يؤكد أنها ستلعب دور راعي الحوار و رأب الصدع من أجل تجاوز هذه الأزمة التي تدعو للقلق , وذلك لما فيه مصلحة لإيران و التي تسعى إلى استغلال هذا الاختلاف و التنافر إزاء هذا الوضع .

و نبه ''بنحمو'' إلى ضرورة اتخاذ مواقف رصينة و حكيمة بها الكثير من التعقل من أجل تطويق هذه الأزمة و السعي إلى تجاوزها لما لها من تأثير سلبي و خطير على المنطقة و شعوب المنطقة .



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لـشوف تيفي الخليج بنحمو قطر رصينة حكيمة

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