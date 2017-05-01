عاجل:ارتفاع حصيلة حادثة سير خنيفرة إلى 16 قتيلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حصيلة ضحايا حادثة سير خنيفرة ارتفعت إلى 16 قتيلا وأصيب حوالي 40 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير، وقعت صباح اليوم الاثنين، بالطريق الرابطة بين فاس ومراكش عبر مدينة خنيفرة.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" أن حصيلة ضحايا حادثة سير خنيفرة ارتفعت إلى 16 قتيلا وأصيب حوالي 40 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير، وقعت صباح اليوم الاثنين، بالطريق الرابطة بين فاس ومراكش عبر مدينة خنيفرة.

الحادثة، التي وقعت على الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى الجماعة الترابية آيت اسحاق (اقليم خنيفرة) ، نجمت عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة مكناس في اتجاه مدينة مراكش ، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا منهم رضيع، وإصابة 39 آخرين بجروح ، منهم 20 شخصا إصاباتهم بليغة .

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدنية قامت بنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لخنيفرة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثامين الضحايا بمستودع الأموات بنفس المستشفى.

و سنعود لتفاصيل الخبر لاحقا