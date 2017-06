بالفيديو.. القرطاس يُلعلع في سماء أمريكا .. وها شنو واقع ﻿

شهدت ولاية أورلاندو الأمريكية، يومه الاثنين، سقوط العديد من الضحايا خلال حادثة إطلاق رصاص على مجموعة من المدنيين.

"شوف تيفي"

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية قبل قليل، فقد غرد مكتب شرطة الولاية المذكورة في توتير قائلا : "موظفو مكتب الشريف يعملون في مكان الحادث، والوضع تحت السيطرة. هناك الكثير من الضحايا. الشريف سيدلي بمعلومات قريبا".

Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ