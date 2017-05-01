بالفيديو.. القرطاس يُلعلع في سماء أمريكا .. وها شنو واقع ﻿

"شوف تيفي"
شهدت ولاية أورلاندو الأمريكية، يومه الاثنين، سقوط العديد من الضحايا خلال حادثة إطلاق رصاص على مجموعة من المدنيين.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية قبل قليل، فقد غرد مكتب شرطة الولاية المذكورة في توتير قائلا : "موظفو مكتب الشريف يعملون في مكان الحادث، والوضع تحت السيطرة. هناك الكثير من الضحايا. الشريف سيدلي بمعلومات قريبا".
Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ— Fox News (@FoxNews) 5 juin 2017
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.