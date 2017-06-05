بالصور.. استنفار داخل المستشفى الإقليمي بخنيفرة بعد فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين التي أودت بحياة 12 قتيلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة، يعرف في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة استنفار قصوى لطاقمه الطبي، خلال استقبال ضحايا فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة أيت إسحاق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة، يعرف في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة استنفار قصوى لطاقمه الطبي، خلال استقبال ضحايا فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة أيت إسحاق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن العديد من المصابين البالغ عددهم 39، تلقوا الإسعافات الضرورية، وخاصة أولئك المصابين بجروح وكسور خطيرة جدا.

وأكد المصدر ذاته أن القتلى البالغ عددهم 12 شخصا، تم وضعهم داخل مستودع الأموات، في انتظار انتهاء التحقيق لتسليمهم لذويهم حتى يواروا الثرى.