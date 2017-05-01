عاجل... إحالة ''ناصر الزفزافي'' على إستئنافية الدار البيضاء بحضور والديه ﻿

قال مصدر من هيئة الدفاع عن معتقلي ''حراك الريف'' أن ''ناصر الزفزافي'' ستتم إحالته على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء عشية اليوم، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسب آخر المعطيات المتوفرة.

شوف تيفي



قال مصدر من هيئة الدفاع عن معتقلي ''حراك الريف'' أن ''ناصر الزفزافي'' ستتم إحالته على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء عشية اليوم، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسب آخر المعطيات المتوفرة.



وأكد ذات المصدر، عن تواجد كل من أب وأم ''ناصر الزفزافي'' في مدينة الرباط، بمكتب أحد المحامين، حيث ينتظر أن ينتقلا نحو مدينة الرباط بعد قليل، تزامنا مع إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لإبنهما ومتزعم إحتجاجات الحسيمة ''ناصر'' على أنظار محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء.



من جهة ثانية، كشف مصدر مقرب من الموضوع، أن آخر المعطيات المتوفرة تشير إلى إمكانية تأجيل مثول ''ناصر الزفزافي'' أمام محكمة الإستئناف، لصبيحة يوم غد الثلاثاء، رغم أن فترة التمديد الأخيرة ستنتهي عشية اليوم وفق ذات المصدر.





