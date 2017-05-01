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عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 14:57 عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا | حوادث و حقوق
عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا
علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي بأيت إسحاق، تمكنت قبل قليل من يومه الاثنين، من إيقاف سائق حافلة نقل المسافرين التي تعرضت لحادثة سير مروعة، ما أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 39 شخصا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي بأيت إسحاق، تمكنت قبل قليل من يومه الاثنين، من إيقاف سائق حافلة نقل المسافرين التي تعرضت لحادثة سير مروعة، ما أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 39 شخصا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السائق ، وفور انقلاب الحافلة، غادرها وفر إلى وجهة غير معلومة، إلا أن مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، تمكنت من إيقافه.

وأكد المصدر ذاته أن عامل إقليم خنيفرة ومسؤولين منتمين للسلطات المحلية، حلوا بالمستشفى الإقليمي لخنيفرة من أجل الوقوف على حجم الخسائر البشرية في هذه الحادثة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المسافرين الدرك الملكي خنيفرة مصالح الدرك الملكي

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