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عاجل وبالصور.. بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لها: نايضة في قطر..وها شنو واقع

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 14:52 عاجل وبالصور.. بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لها: نايضة في قطر..وها شنو واقع | دولي
عاجل وبالصور.. بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لها: نايضة في قطر..وها شنو واقع
أفادت وكالة ''الوطن للأنباء'' الفلسطينية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن المواطنين والمقيمين فى قطر، هرعوا إلى الأسواق والمتاجر لتخزين المواد الغذائية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع
''شوف تيفي''



أفادت وكالة ''الوطن للأنباء'' الفلسطينية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن المواطنين والمقيمين فى قطر، هرعوا إلى الأسواق والمتاجر لتخزين المواد الغذائية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتهم مع قطر وإغلاق السعودية حدودها البرية مع قطر.
 
وأوضحت الوكالة الفلسطينية، إن المستهلكين، قاموا بملئ عربات التسوق بزجاجات الحليب والماء وأكياس الأرز والبيض وغيرها في متاجر التجزئة ومحلات البقالة التي كانت أكثر ازدحاماً من المعتاد في شهر رمضان.

وأوضحت الوكالة أن أحد المقيمين في قطر قال ''لم أرَ شيئاً كهذا من قبل، الناس يجرّون عربات كاملة من الطعام والماء''.

 

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