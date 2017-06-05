السلمية حقيقة أم وهم في حراك الحسيمة؟ لنلتقط الصورة من زاوية مغاربة منسيين.. ﻿

منذ انطلاق الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة ونواحيها على إثر الموت المأساوي لمحسن فكري يوم 28 أكتوبر الماضي، تم رفع الحديث عن السلمية وعن ابتداع أشكال حضارية للحراك الشعبي،
منذ انطلاق الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة ونواحيها على إثر الموت المأساوي لمحسن فكري يوم 28 أكتوبر الماضي، تم رفع الحديث عن السلمية وعن ابتداع أشكال حضارية للحراك الشعبي، إن هذا الرصد هو من عين لاقطة للصورة توجد في قلب الحراك الشعبي، لنغير الزاوية لالتقاط الصورة من مكان آخر حتى تكتمل صورة المشهد وتكون قريبة من الواقع على الوجه الأصح، فإذا كان المتظاهرون أبناء هذا الوطن ومفخرة للمغرب فإن رجال الأمن الموجودين في الجهة الأخرى هم أيضا مغاربة، وإخوتنا الذي لا يقلون عنا فتامغربيت، وبفضل الأمن الذي يوفره وجودهم تنجح الوقفات الاحتجاجية في تحقيق سلميتها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وضمان حسن السير والجولان وعدم تعطيل مصالح غير المحتجين، وضمان انسياب حركة الحياة بشكل العام. فحسب منظمي الحراك الشعبي فقد عرفت مدينة الحسيمة المركز وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست حوالي 320 مسيرة أو تجمع احتجاجي حضره أكثر من 68 ألف محتج في المجموع، ولم يتحرش رجال الأمن بشهادة اللجنة المحلية الساهرة على تنظيم الحراك الشعبي بالحسيمة، بما حافظ على سلمية التظاهرات المكثفة منذ 28 أكتوبر، لكن بعدها سوف تخرج العديد من المسيرات عن السلمية والاحتجاج الحضاري، من خلال التحرش برجال الأمن أو استفزاز عناصر الشرطة وتعريض حياتهم للخطر، وأكبر نموذج على ذلك ما حدث يومي 26 و27 مارس الماضي حيث عمد مجموعة من المراهقين إلى الهجوم على إقامة خاصة بالشرطة وأضرموا النار فيها وأحرقوا العديد من المركبات التي تعود إلى مصالح الأمن، بل أكثر من هذا تم منع سيارات الإسعاف والمطافئ من الوصول إلى عين المكان وهو ما جعل الخسائر ترتفع حيث تم إتلاف وحرق كل معدات مقر الأمن.
وقد بلغ عدد المصابين من رجال الشرطة ما يقارب المائة أمني، بعد أن ألقو بأنفسهم من طوابق عالية حين تم إضرام النار في مقرهم السكني، بالإضافة إلى فقدان عائلات رجال الأمن لممتلكاتهم وتجهيزاتهم المنزلية التي تم إتلافها، وهو ما تسبب في أضرار بليغة للمغاربة الآخرين في زي قوات الأمن. وفي مدينة الحسيمة المركز هاجم متظاهرون رجال الأمن ورشقوهم بالحجارة وتعرض 46 شرطيا لإصابات متفاوتة الخطورة، واحدة منها بالغة الخطورة لأمني أصيب في رأسه وهو الآن يرقد بالمستشفى العسكري بالرباط، عدا تعرض العديد من آليات ومعدات رجال الأمن إلى الإتلاف، وتم إلحاق أضرار بالغة تقول مصادر أمنية بسيارات الشرطة ومركباتها، وحسب شهادات الساهرين على الحراك الشعبي فإنه إلى حدود نهاية يونيو، حافظت قوات الأمن على ضبط النفس وعلى حيادها وعدم الرد بعنف على استفزازات العديد من المحتجين، ولم تتدخل لقمع التظاهر، أو منع المحتجين، لكن ما حدث يوم 2 يونيو، فقد جرت أحداث هجوم ببني بوعياش وإمزورن على قوات الأمن، ونشأت مناوشات بين المحتجين ورجال الأمن بعد عرقلة العبادة بأحد المساجد، وقد أسفرت هذه الهجومات على إصابة 13 رجل شرطة، هذا في الوقت الذي لم تسجل فيه أي إصابات في صفوف المحتجين ممن كانوا يرشقون رجال الأمن، وهو حقيقة يشهد بها كل أهالي الحسيمة، وحتى في حالة تدخل الأمن لفض تجمعات احتجاجية بدأت تتطور نحو أحداث شغب كان يجري تفريق المتظاهرين بالحد الأدنى من استعمال القوة، وهذا يدل عليه حتى شكل استخدام نوع القوة اتجاه المتظاهرين من قنابل مسيلة للدموع أو رصاص مطاطي، وبعد قيامنا بزيارة المستشفيات الإقليمية والاطلاع على سجلات زوارها منذ بدء الحراك حتى اليوم أن أغلبهم من قوات الأمن، وأن المحتجين المصابين، كانت إصاباتهم خفيفة وهي غالبا ناتجة عن تبادل الرشق بالحجارة أو السقوط أثناء عمليات الكر والفر مع قوات حفظ الأمن. يشرح لنا مصدر طبي من مستشفى إمزورن.
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