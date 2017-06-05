السلمية حقيقة أم وهم في حراك الحسيمة؟ لنلتقط الصورة من زاوية مغاربة منسيين.. ﻿

منذ انطلاق الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة ونواحيها على إثر الموت

المأساوي لمحسن فكري يوم 28 أكتوبر الماضي، تم رفع الحديث عن السلمية وعن

ابتداع أشكال حضارية للحراك الشعبي، إن هذا الرصد هو من عين لاقطة للصورة

توجد في قلب الحراك الشعبي، لنغير الزاوية لالتقاط الصورة من مكان آخر

حتى تكتمل صورة المشهد وتكون قريبة من الواقع على الوجه الأصح، فإذا كان

المتظاهرون أبناء هذا الوطن ومفخرة للمغرب فإن رجال الأمن الموجودين في

الجهة الأخرى هم أيضا مغاربة، وإخوتنا الذي لا يقلون عنا فتامغربيت،

وبفضل الأمن الذي يوفره وجودهم تنجح الوقفات الاحتجاجية في تحقيق سلميتها

والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وضمان حسن السير والجولان وعدم

تعطيل مصالح غير المحتجين، وضمان انسياب حركة الحياة بشكل العام.

فحسب منظمي الحراك الشعبي فقد عرفت مدينة الحسيمة المركز وإمزورن وبني

بوعياش وتارجيست حوالي 320 مسيرة أو تجمع احتجاجي حضره أكثر من 68 ألف

محتج في المجموع، ولم يتحرش رجال الأمن بشهادة اللجنة المحلية الساهرة

على تنظيم الحراك الشعبي بالحسيمة، بما حافظ على سلمية التظاهرات المكثفة

منذ 28 أكتوبر، لكن بعدها سوف تخرج العديد من المسيرات عن السلمية

والاحتجاج الحضاري، من خلال التحرش برجال الأمن أو استفزاز عناصر الشرطة

وتعريض حياتهم للخطر، وأكبر نموذج على ذلك ما حدث يومي 26 و27 مارس

الماضي حيث عمد مجموعة من المراهقين إلى الهجوم على إقامة خاصة بالشرطة

وأضرموا النار فيها وأحرقوا العديد من المركبات التي تعود إلى مصالح

الأمن، بل أكثر من هذا تم منع سيارات الإسعاف والمطافئ من الوصول إلى عين

المكان وهو ما جعل الخسائر ترتفع حيث تم إتلاف وحرق كل معدات مقر الأمن.