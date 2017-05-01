بعد توقيفه.. السجن للصحافي مصطفى الأبيض ﻿

كما سبق و أشارت للك ''شوف تيفي في خبر سابق،أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بإيداع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي حازم الجيلالي والصحفي السابق بالقناة الأولى مصطفى الأبيض،

شوف تيفي:



كما سبق و أشارت للك "شوف تيفي في خبر سابق،أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بإيداع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي حازم الجيلالي والصحفي السابق بالقناة الأولى مصطفى الأبيض، السجن المحلي بسلا من أجل جناية "الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة".



وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أحالت في وقت سابق المتابعين على الوكيل العام للملك.



و كانت "شوف تيفي" السباقة لكشف عن نوعية التهمة التي تم على إثرها توقيف المتهمين



و تعود تفاصيل القضية إلى بضعة أشهر عندما تقدمت مديرة شركة بطلب الحصول على صفقة تنظيم نشاط من أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين،و هي الصفقة التي لم ترسُ عليها، فتقدمت بشكاية تتهم مدير الوكالة الجيلالي حزيم بابتزازها و مطالبتها برشوة مقابل تمكينها من الصفقة، معززة شكايته بتسجيلات صوتية للمعني بالأمر.





