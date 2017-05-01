عاجل: مصر تُصعد و تمهل السفير القطري بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد ﻿

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه تم إمهال سفير دولة قطر في القاهرة 48 ساعة لمغادرة مصر . وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الإثنين،أنه تم استدعاء سفير دولة قطر في

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه تم إمهال سفير دولة قطر في القاهرة 48 ساعة لمغادرة مصر . وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الإثنين،أنه تم استدعاء سفير دولة قطر في القاهرة الى مقر الوزارة ، حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده ، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى مصر، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات مع الدوحة الذي أعلنت مصر ،في وقت سابق اليوم الاثنين.

وكان بلاغ لوزارة الخارجية المصرية قد اعلن أن قطع العلاقات يأتي في ظل "إصرار قطر على اتخاذ مسلك معاد لمصر"، مشيرا إلى أن من أسباب ذلك " إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس "