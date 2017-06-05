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عاجل وبالصور.. مغربي من بين منفذي الهجوم الدموي بلندن

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 14:20 عاجل وبالصور.. مغربي من بين منفذي الهجوم الدموي بلندن | دولي
عاجل وبالصور.. مغربي من بين منفذي الهجوم الدموي بلندن
كشف موقع صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية قبل قليل من يومه الاثنين، أن من بين منفذي الهجوم المسلح الدموي بلندن أول أمس السبت، مغربي في عقده الثاني.

"شوف تيفي"

كشف موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية قبل قليل من يومه الاثنين، أن من بين منفذي الهجوم المسلح الدموي بلندن أول أمس السبت، مغربي في عقده الثاني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المنفذ الثاني للهجوم المسلح إلى جانب المغربي يحمل الجنسية البريطانية من أصول باكستانية يبلغ من العمر 27 سنة، موضحة أنهما من ظهرا في الصور وهما جثة هامدة بعد أن تمكنت الشرطة من قتلهما.

تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة النهائية للهجوم الدموي الذي هز لندن،أول أمس السبت، أسفر عن سقوط تسعة قتلى وأكثر من 48 مصابا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي باكستاني الشرطة الحصيلة النهائية

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