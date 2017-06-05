 بالفيديو والصور..ارتفاع عدد ضحايا فاجعة خنيفرة الطرقية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل... إحالة ناصر الزفزافي على إستئنافية الدار البيضاء بحضور والديه | بوليتيك

عاجل... إحالة ''ناصر الزفزافي'' على إستئنافية الدار البيضاء بحضور والديه

عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا

عاجل وبالصور.. بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لها: نايضة في قطر..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالصور.. بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لها: نايضة في قطر..وها شنو واقع

السلمية حقيقة أم وهم في حراك الحسيمة؟ لنلتقط الصورة من زاوية مغاربة منسيين.. | بوليتيك

السلمية حقيقة أم وهم في حراك الحسيمة؟ لنلتقط الصورة من زاوية مغاربة منسيين..

بعد توقيفه.. السجن للصحافي مصطفى الأبيض | صحافة

بعد توقيفه.. السجن للصحافي مصطفى الأبيض

بالدليل أمريكا قسمت العالم و تسببت في الربيع العربي | منوعات

بالدليل أمريكا قسمت العالم و تسببت في الربيع العربي

عاجل: مصر تُصعد و تمهل السفير القطري بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد | دولي

عاجل: مصر تُصعد و تمهل السفير القطري بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد

عاجل وبالصور.. مغربي من بين منفذي الهجوم الدموي بلندن | دولي

عاجل وبالصور.. مغربي من بين منفذي الهجوم الدموي بلندن

بالفيديو والصور..ارتفاع عدد ضحايا فاجعة خنيفرة الطرقية | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..ارتفاع عدد ضحايا فاجعة خنيفرة الطرقية

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بالفيديو والصور..ارتفاع عدد ضحايا فاجعة خنيفرة الطرقية

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 14:06 بالفيديو والصور..ارتفاع عدد ضحايا فاجعة خنيفرة الطرقية | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور..ارتفاع عدد ضحايا فاجعة خنيفرة الطرقية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن عدد المصابين في فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة أيت اسحاق بمدينة خنيفرة، ارتفع إلى 37 مصابا من بينهم حالات، تعرضت لإصابات جد خطيرة.

'شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن عدد المصابين في فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة أيت اسحاق بمدينة خنيفرة، ارتفع إلى 37 مصابا من بينهم حالات، تعرضت لإصابات جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن عدد القتلى وصل إلى غاية الساعة، لعشرة أشخاص، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادثة المروعة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حافلة مدينة خنيفرة المستشفى الإقليمي حافلة نقل المسافرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا

عاجل: ارتفاع حصيلة قتلى حادثة خنيفرة إلى 12 قتيلا و39 جريحا | حوادث و حقوق

عاجل: ارتفاع حصيلة قتلى حادثة خنيفرة إلى 12 قتيلا و39 جريحا

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل بحث القضية بتقديم دفاع المتهمين مستنتجاته بخصوص تقارير الخبرات الطبية المنجزة عليهم | حوادث و حقوق

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل بحث القضية بتقديم دفاع المتهمين مستنتجاته بخصوص تقارير الخبرات الطبية المنجزة عليهم

عاجل.. انهيار حائط شركة كاد أن يتسبب في كارثة بخريبكة نهار رمضان | حوادث و حقوق

عاجل.. انهيار حائط شركة كاد أن يتسبب في كارثة بخريبكة نهار رمضان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:كلمات مؤثرة في حق الكاتب الإسباني الذي توفي بمراكش | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو:كلمات مؤثرة في حق الكاتب الإسباني الذي توفي بمراكش

بالفيديو.. رامز جلال يقلش على أسماء أفلام إيناس الدغيدي | قنوات أخرى

بالفيديو.. رامز جلال يقلش على أسماء أفلام إيناس الدغيدي

شاهد يالفيديو.. أكثر 8 أشياء غريبة وجدت في الصحراء ... | قنوات أخرى

شاهد يالفيديو.. أكثر 8 أشياء غريبة وجدت في الصحراء ...

يالفيديو.. شاهد روبورتاج.. أجواء استعداد تلاميذ الباكالوريا لاجتياز الامتحانات | قنوات أخرى

يالفيديو.. شاهد روبورتاج.. أجواء استعداد تلاميذ الباكالوريا لاجتياز الامتحانات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل... إحالة ناصر الزفزافي على إستئنافية الدار البيضاء بحضور والديه | بوليتيك
منذ 10 دقائق

عاجل... إحالة ''ناصر الزفزافي'' على إستئنافية الدار البيضاء بحضور والديه

عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد فراره..هذا هو مصير سائق الحافلة التي تسبتت في مقتل 12شخصا

عاجل وبالصور.. بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لها: نايضة في قطر..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالصور.. بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لها: نايضة في قطر..وها شنو واقع

السلمية حقيقة أم وهم في حراك الحسيمة؟ لنلتقط الصورة من زاوية مغاربة منسيين.. | بوليتيك

السلمية حقيقة أم وهم في حراك الحسيمة؟ لنلتقط الصورة من زاوية مغاربة منسيين..

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.