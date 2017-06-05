بالفيديو والصور..ارتفاع عدد ضحايا فاجعة خنيفرة الطرقية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن عدد المصابين في فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة أيت اسحاق بمدينة خنيفرة، ارتفع إلى 37 مصابا من بينهم حالات، تعرضت لإصابات جد خطيرة.

'شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن عدد المصابين في فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة أيت اسحاق بمدينة خنيفرة، ارتفع إلى 37 مصابا من بينهم حالات، تعرضت لإصابات جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن عدد القتلى وصل إلى غاية الساعة، لعشرة أشخاص، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادثة المروعة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.



