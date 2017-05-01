أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تهيئ برنامجا نضاليا ساخنا خلال شهر رمضان وهذا ما توعدت به وزارة ''حصاد'' ﻿

قرر المجلس الوطني، لأطر البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي'' العودة للخروج إلى الشارع من خلال تسطير برنامج احتجاجي أسماه المجلس ''البرنامج النضالي 20''، سيقوم به الأطر في الترتيب لإنزال وطني

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قرر المجلس الوطني، لأطر البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي'' العودة للخروج إلى الشارع من خلال تسطير برنامج احتجاجي أسماه المجلس ''البرنامج النضالي 20''، سيقوم به الأطر في الترتيب لإنزال وطني بالبيضاء تليه مسيرة وطنية يوم 10 يونيو الجاري .



وذكر بلاغ للمجلس الذي انعقد أمس الأحد تم خلاله تقييم الخطوات السابقة وتدارس مستجدات وتطورات المرحلة الراهنة، أن الأطر التربوية ستنظم إنزالا وطنيا بالبيضاء من 05 إلى 9 يونيو الجاري مع استمرار التواصل مع الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والتعبئة لمسيرة وطنية ستنطلق يوم 10 يونيو على الساعة الثالثة والنصف زولا , مرفوقة باعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة .



وأفاد البلاغ أن يوم 13 يونيو سيعتبر بمثابة موعد لعقد جمع عام للأطر التربوية التابعة للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 ألف إطار تربوي.





