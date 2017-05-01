خاص..وزير العدل الإسباني يزور المغرب للقاء المسؤولين المغاربة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن وزير العدل الإسباني ''رافائيل كاطالا''، سيبدأ زيارة مفاجئة وعاجلة للمغرب للقاء مسؤولين كبار في المغرب يتقدمهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن وزير العدل الإسباني "رافائيل كاطالا"، سيبدأ زيارة مفاجئة وعاجلة للمغرب للقاء مسؤولين كبار في المغرب يتقدمهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



وحسب مصادر "شوف تيفي" ستنطلق زيارة وزير العدل الإسباني زوال اليوم الإثنين، حيث سيلتقي وزير العدل والحريات المغربي "محمد أوجار"، حيث سيشرف الطرفان على توقيع إتفاقيات وصفت بالمهمة بين الطرفين.



وإستنادا لإفادة ذات المصادر، فالوزير الإسباني سيعقد كذلك لقائين مع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمقر رئاسة الحكومة، وكذا رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.





