بعد قرار السعودية ومجموعة من الدول العربية مقاطعة قطر: أبرز وأشهر المعلقين يقدمون استقالتهم من قناة''بي إين سبورت'' القطرية ﻿

''شوف تيفي''
تنفيذا لأوامر السلطات السعودية والدول المقاطعة لقطر، تقدم كل من المعلق السعودي فهد العتيبي ومواطنه حماد العنزي بالاضافة إلى المصري علي محمد علي والإماراتي علي سعيد الكعبي باستقالتهم من قنوات ''بي ان سبورت'' القطرية.
وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية فقد أمرت السعودية السعوديين العاملين فى وسائل إعلام قطرية بالاستقالة وترك العمل بها حالا، بالإضافة إلى شروع السلطات السعودية صباح يومه الاثنين في إعداد الإجراءات الخاصة بسحب ترخيص عمل قناة ''الجزيرة'' القطرية، وإغلاق مكاتبها في المملكة العربية السعودية.
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