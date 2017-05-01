عاجل.. انهيار حائط شركة كاد أن يتسبب في كارثة بخريبكة نهار رمضان ﻿

شهدت زنقة خريبكة بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الاثنين، واقعة خطيرة جدا، كادت أن تتحول إلى كارثة لولا الألطاف الإلهية، عقب انهيار حائط شركة مغلقة.

"شوف تيفي"

شهدت زنقة خريبكة بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الاثنين، واقعة خطيرة جدا، كادت أن تتحول إلى كارثة لولا الألطاف الإلهية، عقب انهيار حائط شركة مغلقة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن آلة للحفر "البوكلان"، كانت تقوم بعملها في هدم حائط الشركة المهجورة، إلا أن هذه العملية تسببت في سقوط الحائط بأكمله بزنقة خريبكة، ما عرض شاحنة لأضرار مادية خفيفة.

وأوضح المصدر ذاته أن الألطاف الإلهية، ساهمت في عدم وقوع إصابات بين المتواجدين بعين المكان، مضيفا أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، للمعاينة والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.