عاجل ومروع..فاجعة طرقية تهز منطقة أيت اسحاق ضواخي خنيفرة.. وسقوط 10 قتلى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة أيت اسحاق ضواحي مدينة خنيفرة، شهدت قبل قليل من يومه الاثنين، فاجعة طرقية، عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن منطقة أيت اسحاق ضواحي مدينة خنيفرة، شهدت قبل قليل من يومه الاثنين، فاجعة طرقية، عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن حافلة الركاب، كانت قادمة من مدينة أكادير في اتجاه مدينة مكناس، إلى أن انقلبت فجأة، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدينة، توجد في هذه اللحظات بعين المكان، من أجل انتشال جثامين الموتى ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.