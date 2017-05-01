عاجل.. دولة أجنبية تعلن مقاطعتها لدولة قطر ﻿

كشفت جمهورية المالديف، يومه الاثنين، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك مساندة لكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وحكومة شرق ليبيا التي اتخذت نفس القرار.

"شوف تيفي"

كشفت جمهورية المالديف، يومه الاثنين، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك مساندة لكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وحكومة شرق ليبيا التي اتخذت نفس القرار.

وكانت الدول 6 المذكورة قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية بقطر، وأتخذت مجموعة من القرارت من بينها منع سفر مواطنيها إلى قطر، وإغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية، وذلك بسبب رفضها لمواقف وتصرفات قطر التي قيل إنها داعمة لجماعات متطرفة.