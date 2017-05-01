في رمضان...متزوجة تنصب كمينا لعشيقها الستيني بمنطقة خالية بأكادير للإستحواذ على سيارته ﻿

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بأيت ملول مساء أمس الأحد 04 يونيو، من إيقاف 3 أشخاص، من ضمنهم امرأة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالسرقة، راح ضحيتها ستيني

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تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بأيت ملول مساء أمس الأحد 04 يونيو، من إيقاف 3 أشخاص، من ضمنهم امرأة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالسرقة، راح ضحيتها ستيني صبيحة الجمعة بحي "قصبة الطاهر" بمحيط مدينة أكادير.



وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيها الرئيسية في هذه القضية خططت لعملية السرقة بمشاركة شخصين من ذوي السوابق القضائية، حيث قامت باستدراج الضحية، الذي تربطها به علاقة مشبوهة، إلى إحدى الساحات العمومية بنفس الحي، غير أن تواجد المارة حال دون تنفيذ خطتها لتوهم خليلها بتغيير المكان.



ولكيْ تنطلي الحيلة على الضحية، وفق مصادر مطلعة، قامت المشتبه فيها بالإتصال بشخص تخاطبه على أنه أثنى ودلّته على المسار الذي ستسلكه سيارة "صديقة لها" تقلها في اتجاه مسكنها بنفس الحي؛ حيث تربص به المشتبه فيهما في منطقة خلاء وهاجماه بواسطة أسلحة بيضاء وباستعمال غاز مسيل للدموع، قبل أن يستوليا على سيارته وأغراضه الخاصة.



وقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز السيارة موضوع السرقة بحي الدشيرة، حيث كانت مداومة الأمن العمومي بمفوضية الشرطة قد توصلت حوالي الساعة الثانية من صبيحة يوم الجمعة الماضي بشكاية شخص ستيني يفيد أنه تعرض لسرقة استهدفت سيارته وأغراضه بعدما هاجمه شخصين أثناء تواجده على متنها بمفرده بالقرب من ملعب حي قصبة الطاهر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما سيتم تقديم ضحية هذا الاعتداء في حالة سراح، من أجل الخيانة الزوجية.





