بعد السعودية /مصر /البحرين /الإمارات واليمن: دولة عربية قريبة من المغرب تقطع العلاقات مع قطر ﻿

في خطورة مشابهة لما قامت به السعودية والإمارات واليمن ومصر والبحرين، أعلنت ليبيا، يومه الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

"شوف تيفي"

في خطورة مشابهة لما قامت به السعودية والإمارات واليمن ومصر والبحرين، أعلنت ليبيا، يومه الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وحسب موقع "سبوتنيك" فقد قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، المنبثقة شرعيا عن مجلس النواب، محمد الدايري "إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع أشقائها في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".

وأضاف الوزير في تصريحه للموقع الإخباري المذكور: "سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي".



