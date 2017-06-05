فضيحة وبالصور..ضبط شخصية مشهورة في حفل ماجن مع فتيات في حالة سكر وتخدير نهار رمضان ﻿

كشف موقع ''سبق'' السعودي قبل قليل من يومه الاثنين، أن فرق مكافحة المخدرات بالرياض، أوقفت شخصية شهيرة بالسعودية في برنامج ''سناب شات''، وهو يستعرض فيه كميات من مخدر الحشيش والكحول، خلال سهرات وحفلات

"شوف تيفي"

كشف موقع "سبق" السعودي قبل قليل من يومه الاثنين، أن فرق مكافحة المخدرات بالرياض، أوقفت شخصية شهيرة بالسعودية في برنامج "سناب شات"، وهو يستعرض فيه كميات من مخدر الحشيش والكحول، خلال سهرات وحفلات ماجنة رفقة فتيات.

وأوضح الموقع ذاته أن المتهم تم القبض عليه عبر مداهمة أحد الأماكن التي قام بتجهيزها المعني بالأمر، مع عدد من الأشخاص لتكون وكراً للحفلات الماجنة، حيث تم إيقافه مع عدد من رفاقه ونساء عربيات، وعُثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وكميات من الكحول وأسلحة وذخائر.

وأضاف الموقع السعودي نفسه أن جميع الموقوفين، كانوا خلال اعتقالهم، في حالة غير طبيعية وفي واضحة نهار رمضان