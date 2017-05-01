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عاجل:أردوغان يُهدد بسحب الجنسية من الداعية فتح الله غولن

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 12:25 عاجل:أردوغان يُهدد بسحب الجنسية من الداعية فتح الله غولن | دولي
عاجل:أردوغان يُهدد بسحب الجنسية من الداعية فتح الله غولن
أعلنت تركيا اليوم الاثنين ان الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير انقلاب فاشل العام الفائت سيفقد وعدد من أنصاره الجنسية التركية إذا لم يعودوا إلى بلدهم خلال ثلاثة أشهر.

شوف تيفي:


أعلنت تركيا اليوم الاثنين ان الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير انقلاب فاشل العام الفائت سيفقد وعدد من أنصاره الجنسية التركية إذا لم يعودوا إلى بلدهم خلال ثلاثة أشهر.

وسيتأثر نحو 130 شخصا بالقرار، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية في الجريدة الرسمية موضحة أن مهلة الثلاثة أشهر تبدأ الاثنين.

وتتهم الحكومة التركية غولن بتدبير انقلاب فاشل للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان في يوليوز 2016.

وينفي غولن الحليف السابق لاردوغان والمنفي في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات، نفيا قاطعا أي تورط في الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن حوالى 150 قتيلا.

وتضم لائحة الذين يشملهم القرار اثنين من نواب البرلمان ينتميان إلى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد هما فيصل ساري-يلديز وتوغبا هيزير.

وأشارت وزارة الداخلية الى أن القائمة تتضمن أيضا أشخاصا يجرى التحقيق معهم وآخرين لا تعرف أماكن وجودهم.

ومنذ الانقلاب الفاشل، ف صل أكثر من مئة الف شخص من وظائفهم او منعوا من ممارستها في ظل إعلان حالة الطوارئ بعد عدة أيام من الانقلاب الفاشل والتي جرى تجديدها ثلاث مرات منذ ذلك الحين. واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الاول قوى الامن والمدرسين والقضاة.

وينتقد حقوقيون حملة القمع التي يشنها النظام التركي، معتبرين إنها تجاوزت المشتبه بهم في تدبير الانقلاب إلى معارضي اردوغان

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