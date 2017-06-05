بالصور : ''سيلفي'' طنجاوي يثير إعجاب رجال ''الخيام'' ﻿

تفاعل مكتب ''عبد الحق الخيام''،بشكل رائع مع عدد من صور ''السيلفي'' التي التقطها شاب طنجاوي، أثناء تنفيذ ''رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية'' المعروف اختصارا بـ''البسيج''إحدى العمليات الإرهابية، حيث

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تفاعل مكتب ''عبد الحق الخيام''،بشكل رائع مع عدد من صور ''السيلفي'' التي التقطها شاب طنجاوي، أثناء تنفيذ ''رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية'' المعروف اختصارا بـ''البسيج''إحدى العمليات الإرهابية، حيث أعادت الصفحة الرسمية للمكتب على الفايسبوك نشر هذه الصور معلقة عليها ''سيلفي أحد المعجبين بفرقة #المكتب_المركزي_للأبحاث_القضائية بطنجة، والتي تفاعل معها عنصر من رجال الخيام كما يظهر بالصورة''.



ولقيت الصور التي التقطت على ما يبدو بمدينة طنجة عندما أجهض رجال ''الخيام'' مخططا إرهابيا خطيرا كان يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، حيث اعتقلت مواطنا تشاديا في عملية احترافية ناجحة.



