السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية ﻿

شرعت السلطات السعودية، صباح يومه الاثنين، في إعداد الإجراءات الخاصة بسحب ترخيص عمل قناة ''الجزيرة'' القطرية، وإغلاق مكاتبها فى المملكة العربية السعودية.

"شوف تيفي"



شرعت السلطات السعودية، صباح يومه الاثنين، في إعداد الإجراءات الخاصة بسحب ترخيص عمل قناة "الجزيرة" القطرية، وإغلاق مكاتبها فى المملكة العربية السعودية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، فقد أمرت السعودية كذلك السعوديين العاملين فى وسائل إعلام قطرية بالاستقالة وترك العمل بها.

وجاء هذا القرار، بعد أن أعلنت السعودية رسميا، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.



