 السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور : سيلفي طنجاوي يثير إعجاب رجال الخيام | مجتمع

بالصور : ''سيلفي'' طنجاوي يثير إعجاب رجال ''الخيام''

عاجل.. إعتقال أقرب رفيق و صديق لناصر الزفزافي | مجتمع

عاجل.. إعتقال أقرب رفيق و صديق لناصر الزفزافي

السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية | دولي

السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية

عاجل..إضراب في قطاع الصحة لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان | مجتمع

عاجل..إضراب في قطاع الصحة لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان

عاجل: الشرطة البريطانية تحدد هوية منفذي هجمات لندن | دولي

عاجل: الشرطة البريطانية تحدد هوية منفذي هجمات لندن

عاجل:الخطوط الجوية القطرية تعلق كل رحلاتها إلى السعودية | دولي

عاجل:الخطوط الجوية القطرية تعلق كل رحلاتها إلى السعودية

قطر تستغرب من قرار السعودية والامارات والبحرين و مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها | دولي

قطر تستغرب من قرار السعودية والامارات والبحرين و مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها

بعد توقيفه..السجن للمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و صحفي سابق بالقناة الأولى بتهمة الرشوة | حوادث و حقوق

بعد توقيفه..السجن للمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و صحفي سابق بالقناة الأولى بتهمة

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية | دولي

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 11:29 السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية | دولي
السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية
شرعت السلطات السعودية، صباح يومه الاثنين، في إعداد الإجراءات الخاصة بسحب ترخيص عمل قناة ''الجزيرة'' القطرية، وإغلاق مكاتبها فى المملكة العربية السعودية.

"شوف تيفي"


شرعت السلطات السعودية، صباح يومه الاثنين، في إعداد الإجراءات الخاصة بسحب ترخيص عمل قناة "الجزيرة" القطرية، وإغلاق مكاتبها فى المملكة العربية السعودية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، فقد أمرت السعودية كذلك السعوديين العاملين فى وسائل إعلام قطرية بالاستقالة وترك العمل بها.

وجاء هذا القرار، بعد أن أعلنت السعودية رسميا، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجزيرة القناة القطرية المملكة العربية السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: الشرطة البريطانية تحدد هوية منفذي هجمات لندن | دولي

عاجل: الشرطة البريطانية تحدد هوية منفذي هجمات لندن

عاجل:الخطوط الجوية القطرية تعلق كل رحلاتها إلى السعودية | دولي

عاجل:الخطوط الجوية القطرية تعلق كل رحلاتها إلى السعودية

قطر تستغرب من قرار السعودية والامارات والبحرين و مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها | دولي

قطر تستغرب من قرار السعودية والامارات والبحرين و مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية | دولي

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. رامز جلال يقلش على أسماء أفلام إيناس الدغيدي | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. رامز جلال يقلش على أسماء أفلام إيناس الدغيدي

شاهد يالفيديو.. أكثر 8 أشياء غريبة وجدت في الصحراء ... | قنوات أخرى

شاهد يالفيديو.. أكثر 8 أشياء غريبة وجدت في الصحراء ...

يالفيديو.. شاهد روبورتاج.. أجواء استعداد تلاميذ الباكالوريا لاجتياز الامتحانات | قنوات أخرى

يالفيديو.. شاهد روبورتاج.. أجواء استعداد تلاميذ الباكالوريا لاجتياز الامتحانات

بالفيديو.. تقنية لاي فاي بسرعة تفوق واي فاي بـ 100 مرة | قنوات أخرى

بالفيديو.. تقنية ''لاي فاي'' بسرعة تفوق ''واي فاي'' بـ 100 مرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور : سيلفي طنجاوي يثير إعجاب رجال الخيام | مجتمع
منذ 12 دقيقة

بالصور : ''سيلفي'' طنجاوي يثير إعجاب رجال ''الخيام''

عاجل.. إعتقال أقرب رفيق و صديق لناصر الزفزافي | مجتمع

عاجل.. إعتقال أقرب رفيق و صديق لناصر الزفزافي

السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية | دولي

السعودية توجه ضربة موجعة لقناة الجزيرة القطرية

عاجل..إضراب في قطاع الصحة لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان | مجتمع

عاجل..إضراب في قطاع الصحة لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.