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عاجل..إضراب في قطاع الصحة لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 11:07 عاجل..إضراب في قطاع الصحة لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان | مجتمع
عاجل..إضراب في قطاع الصحة لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان
أعلن الاتحاد المغربي للشغل أن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بعمالة الرباط المنضوي تحت لوائه، طلبة كافة الأطر التمريضية إلى المشاركة في الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة أيام الاثنين

"شوف تيفي"

أعلن الاتحاد المغربي للشغل أن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بعمالة الرباط المنضوي تحت لوائه، طلبة كافة الأطر التمريضية إلى المشاركة في الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء 5و 6 و7 يونيو 2017 والانخراط في كافة الأشغال الاحتجاجية المصاحبة له جهويا ووطنيا بما فيها الاعتصام الوطني ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وحسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد تم الإعلان عن هذا الإضراب الوطني، بسبب مطالب الممرضين المجازين من الدولة خريجي النظام القديم إدماجها في السلالم المناسبة لدبلوماتها المحصل عليها، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يوظف ممرضون حاصلون على "باك+3 أ و +5" في السلم التاسع بوزاة الصحة بينما أمثالهم في وزارات أخرى موظفون في السلم العاشر.

وأوضح البلاغ أن المكتب النقابي الموحد بالرباط للجامعة الوطنية للصحة، يطالب وزارة الصحة بإقرار حق المعادلة العلمية والإدارية دون تماطل إضافي، مثمنا في الوقت ذاته مواقف الجامعة الوطنية للصحة الداعمة لكافة الاحتجاجات العادلة والمشروعة للنساء ورجال الصحة.

 

‫شوف تيفي

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