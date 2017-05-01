عاجل: الشرطة البريطانية تحدد هوية منفذي هجمات لندن ﻿

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها حددت هوية الأشخاص الثلاثة الذي نفذوا هجمات لندن، أول أمس السبت، التي خلفت سبعة قتلى ونحو 48 جريحا.

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها حددت هوية الأشخاص الثلاثة الذي نفذوا هجمات لندن، أول أمس السبت، التي خلفت سبعة قتلى ونحو 48 جريحا.

وذكرت الشرطة في بيان أنها ستعلن أسماء المهاجمين حالما ينتهي المحققون من معرفة صلات محتملة مع اشخاص آخرين ربما عملوا ضمن شبكة خططت للاعتداءات.

وعلى صعيد متصل، أكدت الشرطة انها داهمت منزلين شرقي لندن صباح اليوم واعتقلت عددا من المشتبه بهم لكنها لم تكشف عن تفاصيل اخرى.

واوضحت انها افرجت عن رجل في ال55 من العمر بعد ان اعتقلته أمس الاحد مع 11 آخرين عقب مداهمة شقة احد منفذي الهجمات بمنطقة باركينغ شرقي لندن.

وبدأت هجمات السبت بعملية دهس للمارة باستخدام شاحنة صغيرة فوق جسر لندن ثم خرج منفذو الاعتداء من الشاحنة في منطقة بارا ماركيت القريبة حيث قتلوا وجرحوا العشرات من مرتادي المطاعم طعنا بالسكاكين قبل ان يقتل الثلاثة برصاص رجال الأمن.





