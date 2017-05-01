عاجل:الخطوط الجوية القطرية تعلق كل رحلاتها إلى السعودية ﻿

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الاثنين تعليق كل رحلاتها الى السعودية بعد قرار مماثل اتخذته الخطوط السعودية اثر قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة لاتهامها بدعم ''الارهاب''.

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية الاثنين تعليق كل رحلاتها الى السعودية بعد قرار مماثل اتخذته الخطوط السعودية اثر قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة لاتهامها بدعم "الارهاب".

وفي الامارات التي قطعت ايضا كذلك مع البحرين ومصر واليمن العلاقات مع قطر، أعلنت شركات الاتحاد والامارات وفلاي دبي تعليق رحلاتها القادمة من قطر او المتجهة اليها اعتبارا من الثلاثاء.





