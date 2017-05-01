بعد توقيفه..السجن للمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و صحفي سابق بالقناة الأولى بتهمة الرشوة ﻿

علم لدى مصدر قضائي أمس الأحد، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي حازم الجيلالي والصحفي السابق بالقناة الأولى (م ا) السجن المحلي بسلا من

شوف تيفي:

علم لدى مصدر قضائي أمس الأحد، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي حازم الجيلالي والصحفي السابق بالقناة الأولى (م ا) السجن المحلي بسلا من أجل جناية "الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة".

وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أحالت في وقت سابق المتابعين على الوكيل العام للملك.

و كانت "شوف تيفي" السباقة لكشف عن نوعية التهمة التي تم على إثرها توقيف المتهمين