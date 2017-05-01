 عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد توقيفه..السجن للمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و صحفي سابق بالقناة الأولى بتهمة الرشوة | حوادث و حقوق

بعد توقيفه..السجن للمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و صحفي سابق بالقناة الأولى بتهمة

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية | دولي

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية

عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية | دولي

عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد

عاجل:بعد السعودية والبحرين..مصر تتخد هذا القرار الصارم في حق قطر | دولي

عاجل:بعد السعودية والبحرين..مصر تتخد هذا القرار الصارم في حق قطر

عاجل:بعد السعودية..البحرين تقطع علاقاتها مع قطر | دولي

عاجل:بعد السعودية..البحرين تقطع علاقاتها مع قطر

عاجل و رسميا :السعودية تقطع علاقاتها مع قطر لهذه الأسباب | دولي

عاجل و رسميا :السعودية تقطع علاقاتها مع قطر لهذه الأسباب

خطير و بالصور : العثور على سحر بمقبرة الرحمة بالبيضاء في تاسع ايام رمضان | حوادث و حقوق

خطير و بالصور : العثور على سحر بمقبرة الرحمة بالبيضاء في تاسع ايام رمضان

خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون | حوادث و حقوق

خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون

مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة | بوليتيك

مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 04:29 عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية | دولي
عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر أعلنت غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي.

شوف تيفي:

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر أعلنت غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي.

وقال البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك "تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي المصري وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الخارجية يقول "قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت .أمن وسلامة مصر"

و اتخدت كل من البحرين و السعودية و الامارات اليوم الإثنين ذات الموقف،بسبب الإرهاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السعودية قطر البحرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية | دولي

عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية

عاجل:بعد السعودية والبحرين..مصر تتخد هذا القرار الصارم في حق قطر | دولي

عاجل:بعد السعودية والبحرين..مصر تتخد هذا القرار الصارم في حق قطر

عاجل:بعد السعودية..البحرين تقطع علاقاتها مع قطر | دولي

عاجل:بعد السعودية..البحرين تقطع علاقاتها مع قطر

عاجل و رسميا :السعودية تقطع علاقاتها مع قطر لهذه الأسباب | دولي

عاجل و رسميا :السعودية تقطع علاقاتها مع قطر لهذه الأسباب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: معتقلو الحسيمة تسلموا أموالا من بوليساريو | شوف الصحافة
منذ 59 دقيقة

بالفيديو: معتقلو الحسيمة تسلموا أموالا من ''بوليساريو''

فين شادها: عمر ماوي لاعب و إطار وطني سابق يعاني التهميش بعد عطاء كبير :أنا مرضت و تقطعو ليا رجليا وحتا واحد مَعقل عليا | بــووز

فين شادها: ''عمر ماوي'' لاعب و إطار وطني سابق يعاني التهميش بعد عطاء كبير :أنا مرضت و تقطعو ليا رجليا وحتا واحد مَعقل عليا

بالفيديو.. شفار شداتو كاميرا كيشفر السيارات بطريقة محترفة‎ | بــووز

بالفيديو.. شفار شداتو كاميرا كيشفر السيارات بطريقة محترفة‎

خبر اليوم: هذه هي التفاصيل الكامل بخصوص التهم الثقيلة الموجهة للزفزافي ورفاقه | خبر اليوم

خبر اليوم: هذه هي التفاصيل الكامل بخصوص التهم الثقيلة الموجهة للزفزافي ورفاقه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد توقيفه..السجن للمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و صحفي سابق بالقناة الأولى بتهمة الرشوة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

بعد توقيفه..السجن للمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و صحفي سابق بالقناة الأولى بتهمة

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية | دولي

عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية

عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية | دولي

عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد

عاجل:بعد السعودية والبحرين..مصر تتخد هذا القرار الصارم في حق قطر | دولي

عاجل:بعد السعودية والبحرين..مصر تتخد هذا القرار الصارم في حق قطر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.