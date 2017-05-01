عاجل:حرصا على أمنها القومي:مصر تغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية ﻿

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر أعلنت غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي.

شوف تيفي:

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر أعلنت غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي.

وقال البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك "تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي المصري وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الخارجية يقول "قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت .أمن وسلامة مصر"

و اتخدت كل من البحرين و السعودية و الامارات اليوم الإثنين ذات الموقف،بسبب الإرهاب.