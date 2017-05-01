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عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 04:26 عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية | دولي
عاجل:بعد قطع علاقاتها مع قطر..الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية
أعلنت دولة الإمارات اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.

شوف تيفي:

أعلنت دولة الإمارات اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات على حسابها بموقع تويتر ''الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد''.

وأضافت الوكالة ''الإمارات تقرر منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدولة... الإمارات تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور
عبرها''

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