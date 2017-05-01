عاجل:بعد السعودية والبحرين..مصر تتخد هذا القرار الصارم في حق قطر ﻿

بعد السعودية و البحرين،قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الحكومة المصرية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

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بعد السعودية و البحرين،قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الحكومة المصرية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الخارجية يقول ''قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت .أمن وسلامة مصر''

و اتخدت كل من البحرين و السعودية اليوم الإثنين ذات الموقف،بسبب الإرهاب.