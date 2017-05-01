عاجل:بعد السعودية..البحرين تقطع علاقاتها مع قطر ﻿

قالت البحرين اليوم الاثنين إنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.

شوف تيفي:

قالت البحرين اليوم الاثنين إنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء البحرين إن المملكة قررت سحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وكانت السعودية،أعلنت السعودية،اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.